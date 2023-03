Agresszív kéregetők zaklatják az autósokat a Centrum parkolóban és a környékén

Tarthatatlan a helyzet a pécsi Centrum parkolóban és annak környékén, ahol rendszeresen zaklatják az autósokat. A forgalmat önkéntes rendőrként irányító kéregetők esetenként agresszívan lépnek fel, ha a sofőrök nem hajlandók pénzt adni nekik, de olyan is megesett, hogy egyikük bosszúból a jármű mellett végezte el a nagydolgát.



Az elmúlt időszakban szerkesztőségünkhöz több olyan panasz is eljutott, amelyek a Centrum parkolóban az autósokat szinte szó szerint letámadó, agresszív kéregetőkről szóltak. Mind közül talán a legfelháborítóbb az a történet, amelynek egy baranyai hölgy volt a szemtanúja a napokban.

Mint munkatársunknak elmondta, egy idősebb asszony sorra járta a leparkoló autósokat némi pénzt kérve tőlük. Nehezen tűrte az elutasításokat, és miután egy harminc év körüli hölgytől is nemleges választ kapott, fogta magát, majd a nagydolgát - bosszúból - a vezetőülés ajtaja mellett végezte el. A jármű tulajdonosa az esetnek nem volt szemtanúja, mivel a parkolás után elsietett, így igen kellemetlen meglepetés fogadta, amikor visszatért a kocsihoz.

Egy ideje már azt is tapasztalhatjuk, hogy nemcsak a klasszikus módon koldulók vannak jelen a parkolóban, hanem a forgalmat önkéntes rendőrként irányító kéregetők is. Ők aztán az általuk nyújtott segítségért tartják később a markukat, s ha nem esik le nekik valami, bizony akár szitkok özönére is számíthatunk tőlük.



Mivel a törvény alapján a közterületen történő koldulás, illetve a járókelőktől nyilvános helyen pénzt kérni szabálysértésnek minősül, helyszíni bírság szabható ki, illetve fel is jelenthetik az illetőt, ha a helyszínen nem ismeri el teljes körűen a cselekményt. Tegyök hozzá: elvileg.



Képünk illusztráció.