A tűz martaléka lett egy családi ház Baranyában

Vélhetően elektromos meghibásodás okozta azt a tüzet, amely során lakhatatlanná vált egy családi ház tegnap késő délelőtt Nagykozáron, a Kossuth Lajos utcában.



A kilencven négyzetméter alapterületű ingatlan tetőszerkezete égett, a födém is több helyen átégett.

Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több irányból dolgozva eloltották a lángokat, a födémet lebontva visszahűtötték a beizzott részeket, illetve elektromos eszközöket, bútorokat mentettek az épületből.

A tűz keletkezésekor hárman tartózkodtak a házban, lekapcsolták az áramot és elzárták a gázt, majd elhagyták az épületet. A tűzeset kapcsán személyi sérülés nem történt.