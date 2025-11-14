A tűz martaléka lett egy családi ház Baranyában
2025. november 14. péntek 10:19
Vélhetően elektromos meghibásodás okozta azt a tüzet, amely során lakhatatlanná vált egy családi ház tegnap késő délelőtt Nagykozáron, a Kossuth Lajos utcában.
A kilencven négyzetméter alapterületű ingatlan tetőszerkezete égett, a födém is több helyen átégett.
Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több irányból dolgozva eloltották a lángokat, a födémet lebontva visszahűtötték a beizzott részeket, illetve elektromos eszközöket, bútorokat mentettek az épületből.
A tűz keletkezésekor hárman tartózkodtak a házban, lekapcsolták az áramot és elzárták a gázt, majd elhagyták az épületet. A tűzeset kapcsán személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
