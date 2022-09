A pécsi vásárban látta viszont az ellopott szerszámokat

Elfogták a rendőrök azt a két férfit, akik betörtek egy pécsi ingatlanba, majd egyikőjük a vásárban akart túladni a zsákmányon.

Egy nő arról tett bejelentést, hogy 2022. augusztus közepén Pécsett, a Lőtéri dombokon álló fabódéját valaki felfeszítette, és onnan kéziszerszámokat és gázpalackot lopott el.

A nő szeptember 4-én a pécsi vásártéren egy férfinál felfedezni vélte az ellopott szerszámok egy részét, ezért értesítette a rendőröket.

A nyomozók megállapították, hogy az elkövetéssel gyanúsítható 40 éves pécsi férfi egy helybeli 49 éves férfival törhetett be a fabódéba. Ezt igazolta az is, hogy az utóbbinál tartott kutatás alkalmával meg is találták a nőtől lopott ágvágót.



A szerszámokat lefoglalták, a két férfit előállították a rendőrkapitányságra, majd kihallgatták őket gyanúsítottként.