A Mohácsi Kórház két osztályán kötelező a szájmaszk viselése

Kötelező a sebészi szájmaszk viselése a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Mohácsi Kórház két osztályán, közölte az intézmény.

A látogatókra is vonatkozó rendelkezés a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályra és a Csecsemő- és Gyermekosztályra terjed ki.

Az előírás visszavonásig érvényes.



