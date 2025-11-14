A Mohácsi Kórház két osztályán kötelező a szájmaszk viselése
2025. november 14. péntek 09:40
Kötelező a sebészi szájmaszk viselése a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Mohácsi Kórház két osztályán, közölte az intézmény.
A látogatókra is vonatkozó rendelkezés a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályra és a Csecsemő- és Gyermekosztályra terjed ki.
Az előírás visszavonásig érvényes.
