A karácsonyi hajrá napjaiban sem áll le a dumával a pécsi halárus, Hágendorn József

"Mindig is vállalkozó típus voltam"

Hágendorn József Nagynyárádon született, a mai napig is ott él, de nem mindig halakkal foglalkozott. Magyar-történelem szakos tanárként kezdte pályafutását, ám a 90-es évek végén megelégelte az oktatási rendszert, s inkább saját vállalkozásba kezdett. A 2000-es évek elején autósiskolát vezetett és polgármesternek is megválasztották falujában. Pécsett először hamburgerezőt nyitottak feleségével, ám Józsefnek mindig is a szíve csücske volt a horgászat, ezért amikor lehetőség adódott rá, halboltot kezdett üzemeltetni Komlón. Olyan sikeres volt a vállalkozás, hogy 2008 decemberében Pécsett is megnyílt a boltja. Az üzletnek azóta rengeteg törzsvásárlója van, a tulajdonos pedig úgy tervezi, még sokáig boldogítja a pécsieket.