A havi átlagos csapadékmennyiségnél is több zúdult le egy hét alatt

Az elmúlt egy hétben az ország déli felének legnagyobb részén, valamint az északkeleti tájakon a havi átlagnál több csapadék hullott - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

Azt írták: márciusban a Dunántúlon, valamint az Északi-középhegység magasabb pontjain szokott a legtöbb csapadék hullani, ezzel szemben az Alföld középső része a legszárazabb.



A bejegyzéshez készített infografika szerint a 1991-2020-as évek márciusi átlaga 34 milliméter csapadék, a Dunántúlon és az Északi-középhegységben 40 milliméter közelében van az átlagos márciusi csapadék mennyisége, míg az Alföld középső részén az év harmadik hónapjában általában 30 milliméter alatt marad a csapadék mennyisége.

Hozzátették: az elmúlt hét napban szinte országszerte 20 milliméter feletti csapadék hullott, a legkisebb mennyiséget - ahol 20 milliméter alatt maradt a csapadékösszeg - a Kisalföld egyes részein és Sopron környékén regisztrálták.

Ezzel szemben az Északi-középhegységben több mérőállomáson is 50 milliméter feletti csapadékot mértek, és a Dél-Alföldön, Szegeden is 48 milliméter hullott. Ez persze abból is adódik, hogy záporok, zivatarok is kialakultak, amelyek lokálisan okoztak csapadéktöbbletet - írták.

Összegzésként azt írták, az elmúlt egy hétben az ország déli felének legnagyobb részén, valamint az északkeleti tájakon a havi átlagnál több csapadék hullott.