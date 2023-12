Változások a PTE kuratóriumában: Bódis József információink szerint lemond elnöki tisztségéről

A Pécsi Tudományegyetemet fenntartó Alapítvány kuratóriumában Dr. Szemerey Zoltán üzletember váltja a távozó dr. Rappai Gábort. Az új kuratóriumi tag belépésével azonban előreláthatóan nem ér véget a testület megújulása, mivel információink szerint dr. Bódis József (képünkön) januártól lemond elnöki tisztségéről.

A Pécsi Tudományegyetem szenátusa a legjelentősebb vidéki és több fővárosi egyetemmel egy időben, még 2021-ben döntött úgy, hogy állami egyetemből alapítványi fenntartású intézménnyé alakul.

A PTE számára magasabb finanszírozási lehetőséget, rugalmasabb döntési mechanizmusokat és teljesítményalapú szemlélet megerősödését szolgáló modellváltási folyamat még abban az évben le is zárult.

Az egyetemi életben jártas szereplőktől származó információink szerint azonban a valódi változásokat az azóta megindult, teljesítményalapú célok elérésére fókuszáló munka hozhatja el és így jöhet létre egy, a társadalom és gazdaság számára is jó szolgálatot tevő felsőoktatás intézmény.

Úgy tudjuk, ezeknek a változásoknak sokak szerint alapfeltétele, hogy a fenntartói és akadémiai szerepek minél inkább elkülönüljenek egymástól. Információink szerint a héten bekövetkezett személyi változás is ennek a folyamatnak az előszele, tehát Dr. Rappai Gábor távozása az alapítvány kuratóriumából a piaci, üzleti és menedzsment szemlélet erősítését célozta.

Abban mindenki egyetértett, hogy Rappai Gábornak elévülhetetlen érdemei vannak a Pécsi Tudományegyetem átalakulásában, értékes szakmai munkája nagymértékben segítette a modellváltási folyamat gördülékeny megvalósítását. Szemerey Zoltán személyében azonban egy olyan kuratóriumi taggal bővülhetett az alapítvány, amely gazdagítja az egyetem céljait.

A külső szem és a versenyszférában kialakult attitűd adta előnyök az alapítványi felügyelő bizottságból sem tűnnek el, mivel Szemerey Zoltán megüresedett pozícióját Zalay Buda, a Körber HR és kommunikációs vezetője tölti be, aki korábban olyan világcégeknél látott el felsővezetői pozíciót, mint a Deutsche Telekom IT Solutions, az Elcoteq, vagy a BAT dohánygyár, mindemellett pedig a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke is.

Az egyetemi megújulási folyamatának következő lépése lehet Dr. Bódis József, korábbi rektor, államtitkár és jelenlegi kuratóriumi elnök év végi távozása. Információink szerint az egyetem iránt elkötelezett és azt több, mint 50 éve szolgáló akadémikus további változásokat kezdeményezve bejelentette lemondását a kuratóriumi elnökségről ajánlva Szemerey Zoltánt az elnöki pozíció betöltésére.