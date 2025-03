Visszatér a legendás üdítő: ismét kapható lesz a Traubisoda

A magyar üdítőital-piac egy ikonikus szereplővel bővül: a Traubisoda ismét elérhetővé válik a hazai fogyasztók számára. A 100 százalékban magyar tulajdonú Márka Üdítőgyártó Kft. 2025 elején megszerezte a legendás szőlőízű üdítő gyártási és forgalmazási jogát, így biztosítva a termék visszatérését a boltok polcaira - jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) élelmiszergazdaságért és agrárszakképzésért felelős államtitkára a gyártósor ünnepélyes újraindításán, Felsőlajoson a szaktárca tájékoztatása szerint.

Tállai András hangsúlyozta, a Traubisoda az 1970-es és 1980-as évek egyik legkedveltebb üdítőitala volt, amely generációk számára jelentett felejthetetlen ízélményt. A Márka Üdítőgyártó Kft. a nosztalgia és a modern fogyasztói elvárások ötvözésével éleszti újra a terméket, amely magas gyümölcstartalommal, minőségi alapanyagokkal és a legmodernebb élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően készül.

A hazai élelmiszerek iránti igény stabil, így a Traubisoda visszatérése nemcsak a fogyasztók számára, hanem a magyar gazdaság számára is előnyös lesz. Profitálnak a sikerből többek között a magyar termelők, akik alapanyagaikat a Márka Üdítőgyártó Kft.-nek értékesíthetik, valamint a környéken élő munkaerő is.



A kormány különböző támogatásokkal (GINOP, VP és NFA) több mint 3 milliárd forinttal támogatta a vállalkozást, amelynek eredményeként 6 hektáros területen zöldmezős beruházást hajtottak végre Felsőlajoson. Ennek köszönhetően a gyártás és raktározás jelenleg 14 000 négyzetméteren zajlik.

Az államtitkár hozzátette, a Márka Üdítőgyártó Kft. a kiváló minőség iránti elhivatottságát azzal is bizonyítja, hogy a Traubisoda gyártásához kizárólag hazai beszállítóktól szerzi be az alapanyagokat. A cég a fenntarthatóság jegyében folyamatosan fejleszti technológiáját és kiemelt figyelmet fordít a csomagolás környezetbarát megoldásaira. A termékek kiváló minősége és a magas gyümölcstartalma a siker záloga.

A Traubisoda gyártásának újraindításával egy olyan magyar márka kel életre, amely nemcsak a múlt egy szeletét hozza vissza, hanem a jövő felé is nyit, hozzájárulva ezzel a fenntartható fejlődéshez és a gazdasági növekedéshez. A Márka Üdítőgyártó célja, hogy a Traubisoda a modern piacon is meghatározó szereplővé váljon, megőrizve eredeti értékeit és minőségét, miközben a hazai termékek iránti kereslet növekvő trendjét kihasználva folyamatosan erősíti pozícióját a globális piacokon. Jelenleg három ízvariációval indul: a hagyományos szőlő, a cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű változattal - olvasható az AM közleményében.

A Márka Üdítőitagyártó Kft. arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a szőlőízű Traubisoda gyártásának és forgalmazásának jogaira hosszú távú megállapodást kötött, a megállapodást Pécskövi Tibor, a családi vállalkozás tulajdonos-ügyvezetője, valamint Deres Szabolcs, a Traubisoda védjegytulajdonosa ünnepélyesen írta alá kedden.

Pécskövi Tibor hangsúlyozta: a 100 százalékban magyar tulajdonú családi vállalkozás stratégiája, hogy minél több magyar brandet integráljanak cégükbe, ezért kiemelt céljuk volt, hogy a Márka és a Gyöngy után egy újabb tradicionális magyar üdítőital-brandet vezessenek vissza a piacra.

A Márka Üdítőitalgyártó Kft. a szénsavas üdítőitalok magyarországi piacának második legnagyobb szereplője, piaci részesedése meghaladja a 15 százalékot. Választéka közel 200 terméket fed le, beletartoznak a szénsavas üdítők, gyümölcsitalok, ízesített vizek és jeges teák, emellett a társaság palackozza az Adrenalin és Kobra energiaitalokat is. A Márka üdítők gyártását a zöldmezős beruházással épült felsőlajosi üzemben 2017-ben kezdték meg. Jelenleg a cég éves szinten 290 millió palackot képes legyártani, 174 embert foglalkoztat.

A nyilvános cégadatok szerint a Márka Üdítőitalgyártó Kft. árbevétele 2023-ban meghaladta a 19 milliárd forintot.