Vége a bolyongásnak, sikerült befogni Vándort, a Dél-Dunántúlt bejáró kutyát

Vándort végre sikerült befogni és biztonságba helyezni, tették közzé a jó hírt csütörtökön a kutya sorsát nyomon követő Facebookon-csoportban. Reméljük, ezzel a kutyus megpróbáltatásai véget értek, s most már jobbra fordul az élete.

Amint arról beszámoltunk , már több száz kilométert tett meg az a kutya, aki néhány hónap leforgása alatt bebarangolta a Dél-Dunántúlt. Tavaly ősszel még Siófokon látták, majd baranyai falvakban bukkant fel, Mohácson két hetet töltött, azután Pécsett tűnt fel.

Ott sem maradt sokáig, két hete már Kaposváron volt, ahonnan Kaposfüred irányába indult, később viszont már Kaposújlakon látták.

Ezt követően Taszáron majd Tolna vármegyében bukkant fel.

Rengetegen aggódnak érte, sokan próbálták meg befogni, örökbefogadó gazdi is lenne, azonban a kutyus senkit nem enged a közelébe. A Facebookon is létrejött egy csoport , amelynek tagjai igyekeztek segíteni neki.

A kutyával foglalkozó bejegyzések tanúsága szerint eredeti gazdájáról, valamint egykor volt lakóhelyéről senkinek sincs hiteles információja.

A kutyán sokan próbáltak segíteni, élelmet ugyan elfogadott, de nem tudták befogni.



A héten azonban biztató hírek érkeztek róla. Egy tolnai településen már több napot töltött el, s egy másik kutyával is összebarátkozott.

A helyzetét kiválóan foglalta össze az említett csoport legfrissebb bejegyzése:

"Vándor jól van és biztonságban, mindenkit szeretnénk megnyugtatni! Nagyon jól érzi magát annál a háznál, amit kipécézett magának már őrzi is a területet, magáénak érzi, és van társa is, nincs egyedül, sőt már macskák is járnak oda az etetésre. Felállítottunk egy stratégiát, ami mentén haladunk és jó eséllyel sikerülni fog az akció hamarosan!"

S csütörtökön végül sikerült is:

"Fantasztikus, örömteli nap a mai!! Vándort végre sikerült befogni és biztonságba helyezni.

A hivatalos protokoll szerint a hatósági állatorvosi vizsgálatot meg kell várni és reméljük a lehető leghamarabb indulhat a rehabilitációs trénerhez, aki már tárt karokkal várja", olvasható a csoport legutóbbi bejegyzésében.