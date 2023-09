Továbbra sem lehet ukrán gabonát behozni az országba

A magyar kormány nemzeti hatáskörben meghosszabbítja és kiterjeszti az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat - közölte az agrárminiszter a közösségi oldalán közzétett videójában szombaton.



Nagy István elmondta, a korlátozás kiterjed az ukrán gabona mellett a repce- és napraforgómagra, a lisztre, az étolajra, a mézre, az egyes húsfélékre és a tojásra, a tranzitszállítmányokat viszont továbbra is engedélyezik.



A tárcavezető közölte, szeptember 15-én lejárt az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós behozatali korlátozó intézkedés, a piaci zavarok kezelése érdekében azonban a moratóriumot a továbbiakban is fent kell tartani.



Az olcsó ukrán import újra eláraszthatja a szomszédos tagállamok piacait, az októberi és novemberi időszakban betakarított magyar kukorica és napraforgó elől foglalja a szabad tárolási kapacitásokat, ebben az esetben pedig még nagyobb nehézségekkel kell a gazdálkodóknak szembenézniük - mondta a miniszter.



Nagy István megjegyezte, a magyar kormány az utolsó pillanatig várt a tilalmi rendelkezés fenntartásával kapcsolatban az Európai Bizottság döntésére.



Kifejtette, az ukrán termékeknek el kell jutniuk a hagyományos, azaz afrikai és arab-félszigeti vásárlóihoz, mivel ott várják és keresik. Ha nem jut el oda, akkor "éhínség jön, akkor migrációs hullám is lesz, annak pedig beláthatatlan következményei lehetnek" - mondta.



Hozzátette, ennek elkerülésére a magyar agrárkormányzat tranzittámogatási alap létrehozását javasolta, amellyel az ukrán mezőgazdasági termékeket ki lehet juttatni Európából az északi vagy a déli szabadkikötők felé.



"A nemzetközi nagytőke tulajdonában álló nagy ukrán mezőgazdasági cégek célja már nem a harmadik világba történő értékesítés, hanem az EU piacainak uralása, amely nemcsak a határmenti, hanem valamennyi tagállam mezőgazdasági termelőinek komoly gondot fog okozni" - hangoztatta a tárcavezető, megjegyezve, a multinacionális tőke, a még nagyobb extraprofit érdekében el akarja foglalni az EU piacát, ezzel tönkreteszik az európai gazdák százezreit.



Hangsúlyozta, minden európai polgárnak az az érdeke, hogy ellenőrzött körülmények között előállított termékek kerüljenek az asztalra. Szavai szerint szomorú látni, hogy ezt a folyamatot Brüsszel nem érzékeli, és az európai gazdák helyett az ukrán termelőket támogatja.



"Ahogy eddig, ezután is, minden körülmények között és minden eszközzel megvédjük a magyar gazdák érdekeit" - mondta Nagy István, aki szerint a magyar kormányra a gazdálkodók mindig számíthatnak.