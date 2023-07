Továbbra is lehet támogatást igényelni a KRESZ-vizsgához

Öt éve igényelhető támogatás a KRESZ-tanfolyamhoz és -vizsgához - írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára szombaton a Facebookon.

Nagy-Vargha Zsófia azt írta: a jogosítvány ma már elengedhetetlen a munkaerőpiacon, sok munkakör betöltésénél hatalmas előny, ha a fiatal tud vezetni, ezért döntött öt évvel ezelőtt a kormány a 20 év alatti fiatalok jogosítványszerzésének támogatásáról, majd a kedvezményt három éve a kismamákra is kiterjesztette.



A programnak köszönhetőn a kormány eddig már több mint 4 milliárd forintos támogatást adott mintegy 163 ezer kérelmezőnek.



Úgy folytatta, hogy a kormány a KRESZ-vizsgadíj támogatását - hasonlóan a többi családtámogatáshoz - a mostani háborús időben is megvédi és jövőre is biztosítja, az ehhez szükséges több mint 1 milliárd forintos pénzügyi fedezet a jövő évi költségvetésben is rendelkezésre áll.



A "B" kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját az állam 2018 júliusa óta részben vagy egészben téríti meg a 20 év alatti fiataloknak - közölte Nagy-Vargha Zsófia.



Hozzátette: a költségtérítés 25 ezer forintig igényelhető, a tanfolyam hagyományos tantermi vagy online, elektronikus formában is elvégezhető.



A támogatást a Magyar Államkincstárnál lehet kérvényezni a sikeres vizsga után, a tanfolyam és a sikeres vizsga díjának befizetését igazoló dokumentummal.



A kormány 2020. július 1-jétől kiterjesztette a támogatásra jogosultak körét: így a kedvezményt már a gyermekük nevelése miatt otthon maradó - csecsemőgondozási díjban (csed), gyermekgondozási díjban (gyed), gyermekgondozást segítő ellátásban (gyes) részesülő - édesanyák, édesapák, sőt, életkortól függetlenül a nagyszülői gyedben részesülők is igénybe vehetik - emlékeztetett a helyettes államtitkár.



Az életkezdéshez és a munkavállaláshoz hozzájáruló támogatás fontos eleme a több mint 30 családtámogatási formának, hiszen a fiatalokat abban az életkorban segíti, amely az egyik legmeghatározóbb időszak a versenyképes tudás megszerzésében. Ennek fontos része a jogosítvány is - írta bejegyzésében Nagy-Vargha Zsófia.