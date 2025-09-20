Talán az idei utolsó nyárias nap vár ránk vasárnap

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon lehet.

A déli, délkeleti szelet ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap azonban az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, ugyanakkor a szelesebb dunántúli részeken enyhébb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 30 fok körül várható.