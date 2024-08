Sziget: ezernél is több program várja a fesztiválozókat

Ötven helyszínen ezernél is több programmal várja a közönséget a Sziget. A fesztivált, amelyen idén mások mellett Kylie Minogue, Liam Gallagher és Martin Garrix is fellép, 30. alkalommal rendezik meg, ezúttal augusztus 7-től 12-ig.

"Az elővételek alapján idén a Martin Garrix koncertjét hozó szombat, valamint a hétfői nap Fred again...-nel lehet teltházas.

Száz országból érkeznek vendégek, megnőtt a magyar bérletvásárlók aránya, a legtöbb külföldi továbbra is Hollandiából jön, mögöttük a britek és írek következnek, majd a németek, a franciák és az olaszok" - mondta Kádár Tamás főszervező a keddi sajtóbejáráson az MTI-nek.



Kylie Minogue, Liam Gallagher, Martin Garrix és Fred again... mellett a sztárfellépők között lesz Halsey, Sam Smith, Stormzy, Louis Tomlinson, Janelle Monáe, Fisher, Skrillex, Bebe Rexha, Tom Odell, Joker Out, Yves Tumor, Becky Hill és Raye.

A nagyszínpadon magyarok is koncertet adnak: Beton.Hofi és a Margaret Island mellett Azahriah, aki csütörtökön a headliner Halsey előtt énekel.



A Szigetet kedden már több ezer fesztiválozó birtokba vette. A fesztivál új szlogenje a Free to Be..., a számos nem zenei program sorában újra lesz Nagy Utcaszínház és Cirque du Sziget, és idén az egyik tusolóblokkban is szól a zene.



A Sziget fesztiválon idén összesen mintegy hatszáz fellépő produkcióját láthatja a közönség hat nap alatt. Sok produkció érkezik az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Hollandiából, az Egyesült Államokból, de van szenegáli, indiai, tanzániai, új-zélandi, vagy az afrikai Beninből érkező produkció is.

A fesztivál napi befogadóképessége 95 ezer fő, ebből 10-15 ezret a közreműködők, a dolgozók, a vendéglátás teszi ki, a fennmaradó 75-80 ezer a jegyvásárlók maximális száma.



"A bérleteladások jobbak, mint tavaly ilyenkor" - mondta Kádár Tamás.



A főszervező hangsúlyozta, hogy a Sziget immár három évtizede a szeretet, az odaadás, a törődés fesztiválja.

Az idei rendezvény is több újdonságot tartogat, illetve számos intézkedés szolgálja a vendégélmény fokozását. A vendégtérben már kizárólag öblítéses angolvécék vannak, a tavaly bevezetett "jóárasított" étel szolgáltatás pedig javulni fog: valamennyi vendéglátóipari egységben legfeljebb 3200 forintért is lehet már teljes értékű főételt kapni.



"Összességében is sikerült levinnünk az ételek átlagárát, az italok ára pedig nominális értékben megegyezik a tavalyival" - mondta a főszervező.



A Sziget szolgáltatásai már a welcome zone-ban elérhetők, a ki- és bejutást digitális információs felületek teszik hatékonyabbá, éjszaka a H-híd felé gyalogosan is el lehet hagyni a Szigetet. A H-hídtól éjszakai buszjáratok is közlekednek a Margit híd irányába.



Benis Dániel, a Sziget műszaki vezetője a sajtóbejáráson elmondta, hogy a fesztivál területén nyolc mobilátjátszó állomás működik a térerő biztosítására. Kitért arra is, hogy a nagyszínpad elöli térről eltűnik a magas torony, helyébe két kisebb keverőpult kerül.



A Sziget második legnagyobb helyszínén, a Revolut Színpadon lép fel idén mások mellett a Big Thief, a Fontaines D.C., MO, a Crystal Fighters, és a Four Tet. A Bolt Party Aréna az elektronikus zenét kedvelők helyszíne, ahol naponta a világ legismertebb party brandjei adják egymásnak a terepet. Az alternatív elektronikus zenének helyet adó Colosseumban mintegy félszáz előadó fog műsort adni, a dropYard a Sziget hip-hop és rap színpada, a The Buzz az Európa Színpad új neve, itt a hazájukban már komolyabb sikereket elért zenekarok mutatkoznak be.

A Petőfi Színpadon csak magyar előadók lesznek, a világzene idén is a Global Village-ben fog szólni a világ különböző pontjairól érkező izgalmas előadókkal.



A nem zenei programoknak idén három különböző zóna, az ArtFusion Field, a PlayGround és a Future Grounds ad otthont. Az ArtFusion Field része a Cirque du Sziget, ahol idén kijevi, francia, cseh, etióp, kanadai és spanyol produkciók is lesznek. Ebben a zónában lesz esténként a Nagy Utcaszínház (a francia Cie Gratte Ciel társulat nagy darus műsora), az ArtGarden, a színházi és tánchelyszín, a Vándor Vurstli és a Sétáló Utcaszínházak. A PlayGround zónában lehet majd sportolni, társasjátékozni és a tervek szerint óriás kivetítőn olimpiát nézni.



A hagyományosan az egyik legnépszerűbb helyszínen, a Magic Mirror sátorban a stand-up comedy mellett idén is lesznek kulturális-társadalmi beszélgetések, a Queens Brunch Vienna drag queenjei, esténként pedig két show-műsor: Danny Beard és zenekara polgárpukkasztó fellépése, valamint az 1930-as évek berlini kabaréjából inspirálódó Klub Cabarett műsora várja a közönséget. Lesz Civil Sziget, a társadalmi kérdéseket körüljáró Think for Tomorrow, a fogyatékossággal élő emberek problémáira rávilágító XS Land.



A szervezők a Sziget területén összesen 46 855 négyzetméteren fedik be a talajt, a fesztivál idejére 46 kilométer ideiglenes vízvezeték és szennyvízcsatorna épült ki, ami a 132 vizes konténert szolgálja ki és több mint ötszáz zuhanyállás fogadja a vendégeket.



A Szigeten több kemping is várja a fesztiválozókat. Kialakítottak egy napi 24 órában elérhető egészségügyi központot több mint kétszáz fős személyzettel: orvosokkal, ápolókkal, segítőkkel és mentőautókkal, valamint a hozzájuk tartozó személyzettel. A Sziget "kórházban" a kisebb sérülések és egyéb panaszok ellátása mellett akár röntgenvizsgálatot is tudnak végezni.



A biztonságra a nap 24 órájában többszáz fős biztonsági és további rendvédelmi szolgálat ügyel, és egy tűzoltócsapat is szolgálatot teljesít.