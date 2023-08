Rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál

A tanév kezdetén rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést reggel és a délutáni órákban az iskolák közelében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közlekedésrendészeti főosztályának vezetője csütörtökön Izsákon, "Az iskola rendőre" program országos tanévnyitóján.

Óberling József az eseményen, amely egyúttal az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola tanévnyitó ünnepsége is volt, elmondta: az idei tanévben is folytatódik Az iskola rendőre elnevezésű, 15 éve elindított program, amelynek célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők feltárása, megszüntetése.



Kiemelte: a 2023/2024-es tanévben csaknem 2900 oktatási intézményben több mint kétezer iskolarendőr vállalja ezt a feladatot a hivatásos szolgálata mellett.



Az ORFK, valamint az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) közös tanévkezdési kampányának nyitóállomásán Óberling József hangsúlyozta: kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a gyermekek gyalogosan vagy kerékpárral biztonságosan közelíthessék meg az iskolát.



A rendőrség és a polgárőrség fokozott figyelmet fordít továbbá a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, valamint a biztonsági öv és a gyermekülés használatára.



A főosztályvezető arról is beszélt, hogy a tanév során az iskolaőr is rendszeresen részt vesz az iskola életében, kapcsolatot tart a tanintézmény vezetésével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz az intézmény jelentősebb rendezvényein is. Bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá az iskola munkatársai és a családok egyaránt - fogalmazott.



A program tapasztalatait összegezve Óberling József jelezte: szerencsére nagyon ritka, hogy a gyermekek a tanévkezdéskor iskolába menet vagy a hazafelé tartó úton halálos kimenetelű közlekedési balesetet szenvednének. A programot éppen azért hirdetik meg évről évre, minden tanévkezdéskor, hogy egy gyermek se sérüljön meg közlekedési balesetben nemcsak tanévkezdéskor, de év közben sem - tette hozzá.