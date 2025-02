Orbán Viktor: halleluja, erre vártunk, megérte a magyaroknak kitartani a béke mellett!

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel interjút adott a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, és többek közt arról beszélt, hogy hamarosan sikerülhet rendezni az ukrajnai konfliktust.

A mostani beszélgetés első témája Ukrajna volt. A műsorvezető, Törőcsik Zsolt azt kérdezte a kormányfőtől, hogy miként hathat mindez Magyarországra.

Orbán Viktor válaszában azt mondta: „ha egy szóban kellene kommentálni, akkor azt mondanám, hogy halleluja, erre vártunk!"

Mint mondta, erre rendeztek be és építették a magyar stratégiát, hogy a háború nem elhúzódik majd, hanem jön egy új amerikai elnök, aki „átvágja ezt a gordiuszi csomót", és békét teremt. Mint mondta, a tárgyalások megkezdéséről szóló hír a fentieket igazolja vissza, és a magyaroknak megérte kitartaniuk a béke mellett.

A miniszterelnök hozzátette: Magyarország szempontjából fontos, hogy az Egyesült Államok elindított egy változást az egész nyugati világban. Szerinte ez igaz a háború, de például a migráció kérdésében is, miután Amerika azt is kimondta, hogy a migráció rossz. De ugyanez igaz a klímavédelemre, a család vagy akár a kereszténység kérdésére is, amelyekben szintén látni vél egy fordulatot Donald Trump beiktatása miatt.

Hozzátette: Európa ennek ellenáll ugyan, de szerinte sok európai országban így is érezhető lesz a változás.

A kormányfő leszögezte: ha jön az amerikai elnök, békét teremt, és Oroszországot visszaintegrálják az európai gazdasági, biztonsági és energetikai rendszerbe, akkor az nagyon nagy lehetőségeket fog jelenteni Magyarországnak.

Orbán Viktor szerint kérdéses, hogy Európa milyen mértékben kap helyet majd a tárgyalóasztalnál az ukrajnai háborúval kapcsolatban, de azon lesz, hogy Magyarország „a súlyának megfelelő mértékben" jelen lehessen ebben a folyamatban.

A kormányfőt ezt követően a csütörtöki müncheni gázolásos merényletről is kérdezték, amelyet egy afgán bevándorló követett el.

Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ők már rég figyelmeztették Németországot a migráció veszélyeire. Úgy fogalmazott:



„Nem vagyunk boldog, mi magyarok, hogy mindenben visszaigazolt minket az idő. Amiért boldogok vagyunk, hogy mi ebből kimaradtunk."

Orbán Viktor (szintén Németországra, illetve a közelmúltbeli fejleményekre utalva) leszögezte: „a migrációnál alapvetőbb, lényegesebb ügy nincs", mert a demokratikus rendszer „egyszerűen nem bírja ki a véleménykülönbséget" ezen a területen.

Hozzátette, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) párt társvezetője, Alice Weidel (aki szerdán látogatott Budapestre) véleménye szerint azt képviseli, amit a német nép akar, és a migráció, gazdaságpolitika, Európa-politika terén is olyan álláspontokat képvisel, amelyek mind-mind jók lennének Magyarországnak.



„Ennek az erőnek a megerősödése az Magyarország szempontjából jó dolog" - mondta az AfD-ről a kormányfő.

Beszélt arról is, hogy ha így mennek tovább a dolgok az Európai Unióban, akkor a blokk szét fog esni, ezért változásra kell szükség. Látni kell, hogy Magyarországnak az Európai Unióhoz kell tartoznia, de azt is, hogy a dolgok nem mehetnek úgy tovább, ahogy most mennek - fejtette ki véleményét, miközben utalt a Mario Draghi-féle jelentésre, amely a versenyképességről szól.



„Mi megtárgyaltuk ezt a dokumentumot az európai miniszterelnökök körében, egyetértettünk, hogy mit kéne csinálni ..., majd nem csináltunk semmit" - fogalmazott Orbán Viktor (mint mondta, ez a megbeszélés még tavaly ősszel történt).

Ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy az európai energiapolitika területén mindenképp változtatni kell, mert „tönkremennek az európai cégek" ha az energiaárak többszörösét kell megfizetniük, mint amerikai vagy kínai versenytársaiknak. Emellett arról is beszélt, hogy létre kell hozni az egységes európai tőkepiacot is, mert enélkül a tőke nem fog kívülről beáramlani a kontinensre. Ha ez nem történik meg, akkor „befellegzik az Európai Uniónak" - tette hozzá.

Véleménye szerint elsősorban a fejekben kellene változtatni Európán belül, és tudomásul kell venni azt, hogy a világgazdaság jövőjét már nem Európában írják, mint eddig, hanem „Ázsiában, meg az arab világban, a felemelkedő országokban" és Amerikában írják.

„Be kell látni, ennek vége van. Ezért a magyar gazdaságnak ki kell alakítania a speciális kapcsolatokat" a világ gazdaságilag sikeres országaival - mondta Orbán Viktor. Megjegyezte, hogy ennek jegyében támogatni kell a magyar vállalkozások működését, és azt, hogy ők el tudják adni a termékeiket külföldön is.

E ponton utalt az idén indult Demján Sándor programra is, és leszögezte ezzel kapcsolatban: a kedvezményes adózást illetően február végéig meg kell hoznia mindenki érintettnek a döntést, mert a határidő jogvesztő, azt követően már nem lehet élni a program által ajánlott lehetőséggel.

Orbán Viktor beszélt a februárban utalt 13. havi nyugdíjról, majd azt is szóba került, hogy az Európai Bizottság a minap azt követelte, hogy az energiaszolgáltatók árszabását ne korlátozzák Magyarországon. „Hát ez tegnap vagy tegnapelőtti hír, azt hittem, hogy rosszul látok" - mondta erre a kormányfő, aki szerint Brüsszel követelése abszurd.

„Na hát, lenne itt haddelhadd. Ha hagynánk, ha hagynám, hogy az energiaszolgáltatók olyan árakat vágjanak az emberek nyakába, amit szeretnének, akkor ma a családok rezsiköltsége legalább másfél, de lehet, hogy kétszer lenne nagyobb" - mondta a kormányfő, majd hozzátette: „

Ma a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsit az Európai Unióban, és ez így sem egyszerű. Képzeljük csak el, ha az európai átlagot fizetnénk." Tehát mindenképpen védeni kell a háztartásokat, vissza kell verni az ilyen kísérleteket - mondta Orbán Viktor, megjegyezve: ezzel kapcsolatban Magyarország ellen már zajlik egy per is az Európai Unióban, de nem fognak engedni ennek a követelésnek.