Orbán Viktor: az egymillió új munkahely után az egymilliós átlagfizetést is elérjük

Sokan cinikusak voltak 2010-ben, amikor a kormány egymillió új munkahelyeket ígért, de sikerült ezt a cinizmust áttörni, és sikerült elérni az egymillió új munkahelyt, mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök úgy folytatta: „Most is egy hasonló csatát vívok az egymillió forintos átlagfizetés ügyében."

Orbán Viktor szerint el is fogják érni a céljaikat, és biztató jel, hogy már van 4000 olyan tanár, aki egymillió forint felett keres. Hozzátette: nagy energiák vannak a magyar gazdaságban, szemben a cinikusokkal. Nagy eredménynek nevezte, hogy a magyar állampapírok után sikerült kifizetni a kamatot.

Közölte, amikor ő arról beszélt, hogy repülőrajt lesz, akkor tudta, hogyan áll a magyar gazdaság helyzete. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a novemberi amerikai elnökválasztás eredménye benne van a jó magyar gazdasági adatokban. Trump sikere azt jelentette, hogy vége a háború korszakának, és a béke ideje jön - tette hozzá. Ez a vállalkozókra tavaly és idén is hatással lesz.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az állampapír-megtakarítások esetében 191 ezer ember rendelkezik 1-5 millió forintos megtakarításokkal. Éppen ezért szerinte reális cél a középosztály megerősítése. A kormányfő bízik benne, hogy a recesszió végével tovább fog gyorsulni a magyar gazdaság, és amikor látható lesz az új növekedési korszak, akkor azt mindenki érezni fogja.

Orbán Viktor szerint az számít, hogy a magyar embereknek hogy megy az élete.

„Ha a magyar gazdaságnak van értelme, akkor az az, hogy a középosztály szélesedjen, és erősödjön. Ez a szegénység ellenszere"

- magyarázta, és felhívta a figyelmet arra is, hogy Trump is ezzel a programmal nyert, és az európai politika is arra tart, hogy „hagyjuk a liberális dumákat, ami fontossá vált, hogy a gyerekeink hogyan fognak élni." Nyugat-Európában többen vélik úgy, hogy a gyerekeik rosszabbul fognak élni, mint ők, míg Közép-Európában másképp gondolkodnak erről a kérdésről.

A 13. havi nyugdíjról azt mondta a kormányfő, hogy az egy komoly csata eredménye, mivel 500 milliárd forintról van szó. Ezt a Gyurcsány-Bajnai-korszakban vették el, és mostani visszaadása annak eredménye, hogy a baloldali kormányzás zavarait hátra hagytuk - tette hozzá. A 13. havi nyugdíjat a brüsszeliek el akarják venni, és minden fűtési szezon előtt jönnek az ajánlások, de eddig is megvédtük, és a jövőben is meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést - mondta.

Szóba került az is, hogy a sorozatos kudarcok miatt kell előre hozott választást tartani Németországban. A kormányfő úgy vélte, valójában viszont Brüsszel teszi tönkre a németeket, és úgy folytatta, hogy a brüsszeli rossz gazdaságpolitikai hatásait egy nemzeti kormány tompítani tudja, de akik brüsszeliánusok, azok nem tudják ezzel szemben megvédeni magukat.

Brüsszel az autógyártók védelme érdekében büntetővámot vezetett be a kínai autókkal szemben, de ezeket a német autógyártók ellenezték, ezek az autógyártók perlik Brüsszelt, emlékeztetett a miniszterelnök, aki szerint ennek itthon is van hatása, de több lépéssel sikerült ezeket kiküszöbölni - mondta a kormányfő, aki úgy vélte, a zöld átmenet alapvetően jó ötlet volt, de az üzleti élet szereplőivel szemben ment. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Ha a nagy államok nem szerzik vissza a szuverenitásukat Európában, akkor nagy jövőt nem lehet jósolni ezeknek a gazdaságoknak."

A németek, akik a migráció ügyében már elkezdtek lázadni, idővel fel fognak lázadni a gazdaságban is. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy bár Magyarországon előállított termékek jelentőse rész Nyugatra megy, de nem lehet egy lábon állni, és nem is kell a nyugati kapcsolatokat felszámolni, de nyitni kell a világ erősödő régiói felé is.

Orbán Viktor a szankciókkal kapcsolatban megemlítette az amerikai külügyminiszter tegnapi interjúját, amelyben a politikus arról beszélt, hogy tisztességtelen volt becsapni a világot azzal kapcsolatban, hogy az ukránok ezt a háborút megnyerhetik.

„Az amerikaiak békét akarnak, a béke elérésének egyik eszköze a szankció. Ez két különböző kávéház. Az európai háborús, az amerikai békelogika"

- tette hozzá a miniszterelnök, aki leszögezte, hogy magyar érdek, hogy a 19,5 milliárd eurót, amit a szankciók miatt elveszítettünk néhány év alatt, ezt vissza kell szereznünk a kormányfő tájékoztatása szerint. Hozzátette: a szankciókat meg kell szüntetni, ezt ők sosem támogatták, de nem vétózták meg, mert az egész európai gépezet megbénult volna.