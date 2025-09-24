Orbán Viktor: a Tisza Párt vezetője Brüsszel fogott embere
2025. szeptember 24. szerda 08:52
Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi, a Tisza Párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere - közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor azt írta, hogy a hatóságok szerint a Tisza Párt vezetője Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie, Brüsszel azonban ezt nem hagyja.
A brüsszeli megbízói az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték, immáron a kezükben van, csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa. "Zsarolják. Fogott ember" - fogalmazott.
"Őt szánják Magyarország élére, hogy kifizetve a védelmet, végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó. Ne dőljünk be nekik!" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
MTI
