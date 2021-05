Orbán Viktor: a nyugati országok előtt járunk egy-két hónappal az átoltottság tekintetében

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.

Szép eredménynek mondható, hogy az Európai Unióban átoltottság tekintetében Magyarország az első helyen áll, de nem szabad elfelejteni, hogy emberéletekről van szó - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő hozzátette, hogy Karikó Katalinnal való csütörtöki találkozóján a professzor elmondta neki, hogy az általuk kifejlesztett módszerrel egy mutáns megjelenése esetén gyorsan tudnak választ adni.



A baloldal a járványhelyzetben csúfosan leszerepelt

A miniszterelnök a baloldallal kapcsolatban azt mondta, hogy a járványhelyzetben csúfosan leszerepeltek, nem segítettek, csak ártottak.

Orbán Viktor szerint a nyugati országok egy-két hónappal mögöttünk járnak. A 16-18 év közöttiek oltása a legtöbb helyen fel sem merül, van ország ahol még a nyugdíjasok oltják. A kormányfő köszönetet mondott a fiataloknak, akiknek mintegy fele annak ellenére regisztrált az oltásra, hogy ők a kevésbé veszélyeztetett korosztályba tartoznak.



Továbbra is mindenki tartsa be a szabályokat

Amint a diákok oltása befejeződött átlagosan hetente 150 ezer adag körüli Pfizer vakcina lesz elérhető a lakosság számára, de más vakcinák folyamatosan felvehetőek.

Magyarország az az ország, amely a leghamarabb tud visszatérni a normális élethez. Azonban fontos emlékezni, hogy a járvány még itt van közöttünk, így mindenkit arra kér, tartsa be a szabályokat. A következő jelentős enyhítések az ötmillió beoltott személy elérésénél következik. Egyes kutatók szerint ez már pünkösd környékén be is következhet. A védettségi igazolvány valószínűleg augusztus közepéig, végig fontos, elengedhetetlen lesz a tömegrendezvények látogatásához.

Vakcina lesz bőven, éppen ezért jövő héttől arra kérik a külholni magyarokat, hogy regisztráljanak, mert Magyarországon is megkaphatják az oltást.

Elértünk azt a szintet ahol a válság előtt voltunk a foglalkoztatás terén. A miniszterelnök arra számít, hogy hamarosan több lesz a foglalkoztatottak száma, mint a járvány előtt. Ez többek között az orvosoknak és ápolóknak köszönhető, hiszen az ő állhatatos munkájuknak köszönhetően térhettek vissza sokan a munkájukhoz.

Arról is beszélt, hogy egy igazán jó költségvetéssel tudnak dolgozni, hiszen fizetni tudnak majd nyugdíjprémiumot, és többek között még az is belefér, hogy a 25 év alattiak adókedvezményeket kapjanak. Ugyanakkor elkülönítettek több mint 7 ezer milliárdot a gazdaság újraindítására is.



A magyar családpolitika egyedülálló Európában

Orbán Viktor a családok nemzetközi napja kapcsán úgy fogalmazott, hogy Magyarországon nem csak egy napra kerülnek a figyelem középpontjába a családok, hiszen a magyar családpolitika egyedülálló Európában. Nincs értelme jövőt tervezni, ha nincs gyerek, hiszen kinek terveznének jövőt, ha nem a gyerekeknek. A kutatások azt is kimutatták, hogy a fiatal párok több gyereket vállalnának, csak nincs meg hozzá az anyagi keretük. A tudósok pedig azt állították, hogy ha megfelelő családpolitikát alakítanak ki, akkor megszülethetnek azok a gyerekek is, akiket korábban a szülők az anyagiak miatt nem merték vállalni. Még sok támogatást kell biztosítsanak a szülőknek ahhoz, hogy több gyerekkel könnyebb legyen az életük.