Két napig még lehet nevezni a Virágos Magyarország versenyre

Már tart a jelentkezési időszak a 32. Virágos Magyarország versenyre, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) leányvállalata, a Visit Hungary május 15-ig várja azoknak a településeknek a jelentkezését, amelyek szívesen összemérnék ápolt, fenntartható és vonzó zöldfelületek kialakításában elért eredményeiket - tudatta a Visit Hungary.

Az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező, legsikeresebb környezetszépítő mozgalmának fókuszában idén a klímatudatossághoz kapcsolódó szemléletformálás áll.

A szervezők ezúttal is a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig öt települési kategóriában hirdetik meg a megmérettetést, immár hatodik alkalommal vehetnek részt a határon túli magyarajkú települések is. Több minisztérium és számos szakmai szervezet is értékes díjakat ajánl fel a kiemelkedő településeknek - írták.



Különféle tematikus díjakat is odaítélnek majd a tájékoztató szerint: elismerik például az év főterét és fasorát, és ebben az évben is gazdára talál a Virágzó Közösség díj, amellyel a követendő példaként szolgáló helyi kezdeményezéseket ismerik el.

Idén is lehet nevezni a virágos városi- és faluséták kategóriában, az elismerést olyan települések érdemelhetik ki, ahol a turisták vezetett sétákon csodálhatják meg a település páratlan zöldfelületeit, parkjait, nevezetes fasorait.

Tavaly közel 400 pályázat érkezett a versenyre, ami jól mutatja, hogy rengeteg a lakóhelyét szépíteni vágyó és egyúttal a hatékony, fenntartható zöldfelület-gazdálkodás iránt is elkötelezett közösség - ismertették.

A települések számára a regisztráció és a részvétel díjmentes, további információk a Virágos Magyarország megújult online felületein találhatók, közöttük a www.viragosmagyarorszag.hu oldalon.