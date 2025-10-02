Orbán Viktor: a brüsszeliek háborúba akarnak menni
2025. október 02. csütörtök 10:30
A koppenhágai informális EU-csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni - közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor a bejegyzésében azt írta: "Koppenhága, második nap, a helyzet súlyos. Virtigli háborúpárti javaslatok vannak az asztalon".
Kiemelte, hogy az uniós forrásokat oda akarják adni Ukrajnának, s mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást, finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni - értékelt a kormányfő.
"Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni. A teljes politikai közösségünk, és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz" - fogalmazott a miniszterelnök.
MTI
