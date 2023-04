Orbán: a ruszkikat mi már hazaküldtük, ritmuskésésben vannak az amerikaiak

- Nem Magyarországgal szembeni amerikai szankciókról van szó, hiszen a listán 34 magányszemély található, akik között egyetlen magyar van, de más uniós személyek is rajta vannak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggel, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő szerint a banknak lehetett volna komoly szerepe, - így gondolták más uniós országok is - de a szankciók miatt a működése ellehetetlenült, ezért Magyarország további részvétele értelmetlenné vált és kiléptünk a Nemzetközi Beruházási Bankból.

Jó a viszonyunk az amerikaiakkal, az Egyesült Államok a barátunk és fontos szövetségesünk is. Elsősorban katonai ez a szövetség, de az alapvető filozófiai hitek is megegyeznek - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a gazdasági kapcsolatok is egy sikertörténet képét mutatják, hiszen soha ilyen magas nem volt az amerikai vállalati jelenlét Magyarországon, mint ma.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Amerika nem egységes. Ha demokrata elnök van, akkor nehezebbek a kapcsolatok, ha republikánus a vezetés, akkor ez könnyebb, de nem a mi dolgunk, hogy válogassunk az amerikai politikai élet szereplői között, ezt majd megteszik az ottani választók - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a mindenkori vezetés pedig olyan nagykövetet küld, amilyet akar. Az tipikus az Egyesült Államokban, hogy a nagykövetek esetében politikai kinevezésekről van szó, tudomásul kell vennünk, hogy ebben az esetben egy Demokrata párthoz közel álló nagykövetről van szó.

A miniszterelnök szerint szokatlan, hogy plakátokon üzenget az amerikai nagykövetség, ráadásul ritmuskésésben is vannak, mert mi a ruszkikat már hazaküldtük, "a magyarokat nem kell emlékeztetni a saját történelmükre és végképp nem kell biztatni arra, hogy mindenkivel szemben, így Oroszországgal szemben különösen is, figyelni kell a biztonságunkra".

Magyarország között a háború tekintetében. A magyar emberek és a magyar kormány a békét támogatja, nem a háborút. A háború legnagyobb támogatója jelenleg az amerikai kormány - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor aláhúzta: úgy véli és bízik benne, hogy ezt a véleménykülönbséget túl fogják élni az amerikai-magyar kapcsolatok.

Kifejtette: az Egyesült Államokat észak és dél felől egy-egy nagy ország, Kanada, illetve Mexikó határolja. Keletről és nyugatról két óceán határolja, vagyis biztonságos helynek nevezhető. Ezzel szemben a Kárpát-medencéről ugyanez sajnos nem mondható el.

Az időről időre felbukkanó atomháborús fenyegetésre reagálva Orbán Viktor kifejtette: amikor mi magyarok azt halljuk, hogy egy nyugat-európai ország urántartalmú fegyvereket szállít Ukrajnába, nekünk Csernobil, a korábbi atomkatasztrófa jut eszünkbe. Ha valaki meghal Ukrajnában, mi Magyarországon arra gondolunk, hogy az áldozat talán egy kárpátaljai magyar ember lehetett.

Az Egyesült Államokban teljesen más a perspektíva, más kontextusban értelmezik onnan - távolról nézve - az ukrajnai háborút, húzta alá a kormányfő.

Miután a magyar emberek békét akarnak, és ez az akarat egyértelmű, nem fogjuk megengedni, hogy belepréseljenek, beleszorítsanak bennünket egy háborúba. Nem, veszünk részt a fegyverszállításokban és nem veszünk részt a háborúban - szögezte le a miniszterelnök.

A miniszterelnök elmondta, kormány ezért terjesztett be egy békepárti javaslatot, amelyet a baloldal nem fogadott el.

A kormányfő arról is beszélt, hogy egyre borúsabban látja a háború eszkalációs helyzetét. Mint mondta, hétről hétre romlik a helyzet, példaként felhozta, hogy a britek a szegényített urán tartalmú lövedéket próbálják eljuttatni a frontra. Úgy fogalmazott: „ez még nem atombomba, de már valami, ami a nukleáris lőfegyverek sajátosságainak körülményét bekapcsolja a háborúba".

A másik pedig az oroszok válasza erre a törekvésre, hogy Fehéroroszország területére Oroszország atomfegyvereket telepített.

Orbán Viktor hangsúlyozta, ha világháború lesz, akkor atomháború lesz, és mint mondta: „A Jóisten mentsen meg ettől minket".

Minden megelőzhető, hiszen emberi döntések idézik elő a konfliktusokat - mondta a miniszterelnök.

Hozzátette, a francia elnök kínai látogatása nagy jelentőségűnek mondható.

Orbán Viktor szerint ez egy „más hang", mely azt keresi, hogy hol milyen potenciális partnerek vannak - „Mi is azt tartjuk a külpolitikánk céljának, hogy barátokat gyűjtsünk", mondta.

Hozzátette: ne mások érdekét másoljuk le. Gondolkodjunk el arról, hogy az amerikai érdekek egybeesnek-e az európai érdekekkel - szögezte le Orbán Viktor.

Véleménye szerint a francia elnök az egyetlen ma az Európai Unióban, aki történelmi perspektívában gondolkodik, még ha Emmanuel Macron a kontinens jövőjét nem is úgy képzeli el, ahogy mi magyarok, jegyezte meg.

Mi keresztény reneszánszban gondolkodunk - emelte ki a miniszterelnök.

Az árstopok kivezetésére vonatkozó kérdésre azt mondta: még nem tartunk ott.

„Ami eddig történt, az kevés. Vannak bizonyos termékek, melyek ára csökkent, de ennek a spektruma még szűk" - fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő kifejtette, reményei szerint áprilisban az infláció csökkenése érzékelhetőbb lesz, május-júniusban pedig határozott esésre számít. A kormánynak továbbra is az infláció letörésén kell dolgoznia - emelte ki a miniszterelnök.

A Brüsszel és Magyarország között az orosz-ukrán háború megítélésében fennálló alapvető véleménykülönbségre - a háború támogatása, illetve a béke támogatása - reagálva Orbán Viktor kifejtette: a közeljövőben nem számít áttörésre az Európai Uniónál.

„Még nem tartunk ott, hogy az európai közvélemény rákényszerítse a jelenlegi európai vezetést a háborúval kapcsolatos álláspont megváltoztatására. De idővel ez be fog következni" - fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ukrajnában - a háború miatt érthető módon - drasztikusan visszaesett a gazdaság teljesítménye, az ország saját erejéből nem képes finanszírozni a nyugdíjakat, a gazdaságot, a saját fennmaradását.

Egyelőre az történik, hogy az EU közös költségvetésén keresztül a magyar adófizetők a saját adójukból nagyon sok pénzzel, euró százmilliókkal támogatják Ukrajna fennmaradását.

„A magyar emberek fizetik az ukránok fizetését, mi fizetjük az ottani nyugdíjakat, mi tartjuk fenn az egész ország működését" - hangsúlyozta a miniszterelnök. Ez azonban sokáig nem maradhat így, a változás tehát szükségszerű - mondta Orbán Viktor.