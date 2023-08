Az áradó folyók vízgyűjtőin nem kell csapadékra számítani, így nem lesz utánpótlása a levonuló árhullámoknak - tudatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szombaton az MTI-vel.



A közleményben azt írták, hogy a Dráva folyón levonuló árhullám pénteken a kora délutáni órákban tetőzött Drávaszabolcsnál 586 centiméteres vízállásnál, a valaha mért legmagasabb vízszint alatt tíz centiméterrel.



A védekezésben részt vevő vízügyes szakemberek a helyszíneken fokozott figyelőszolgálatot látnak el, a töltések mentén kialakuló kisebb árvízi jelenségeket folyamatosan kezelik, szükség esetén beavatkoznak - tették hozzá.



A közlemény szerint az országban még mindig közel 200 kilométeren van elrendelve árvízvédelmi készültség, ebből 45 kilométeren még mindig a legmagasabb, harmadfokú a készültség.



Az OVF szerint jó hír, hogy a vízgyűjtő területeken a most következő pár napban nem kell csapadékra számítani, tehát az árhullámoknak nincs utánpótlása.



Közölték, a Rába a felső szakaszokon mindenhol apad: a folyó Győrnél pénteken a délelőtti órákban tetőzött 435 centiméteres vízállással, készültséget nem kellett elrendelni.



A Mura vízgyűjtőjén a következő hat napban jelentős esőre nem lehet számítani, folytatódik az apadás.



A Dráva vízszintje a teljes hazai szakaszon csökken. A folyó tetőzése a védekezési szakaszon - Drávaszabolcs térségében - is megtörtént, így már ezen a szakaszon is lassú apadás indult el.



Mivel a drávasztárai szakaszon a készültséget mérsékelni lehetett, a helyi védelemvezetés a felszabadult vízügyes szakemberek egy részét átvezényelte a drávaszabolcsi szakaszra.



Kiemelték, hogy a lassú tetőzést követően sem áll le a munka, hiszen a hatalmas víztömeg miatt kialakultak árvízi jelenségek, például buzgárok, felpuhulások.



Ezeket a vészőrök minden esetben megjelölik, figyelemmel kísérik, ha az értékelést követően szükségessé válik, úgy beavatkozással védekeznek a jelenséggel szemben - írták.



A szükséges helyeken a védképesség biztonságos fenntartása érdekében nyúlgátakat építettek ki a szakemberek. A zsilipek és töltéskeresztezések lezárása vagy elzárása megtörtént. Az árvízhelyzetből adódó élet- és vagyonbiztonság a védvonal mentén nincs veszélyben - olvasható a közleményben.