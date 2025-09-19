Napos, késő nyárias napunk lesz szombaton

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, legfeljebb holnap a Dunántúlon lehet némi felhő az égen.

Kezdetben mérsékelt marad a légmozgás, majd holnap a Kisalföldön megélénkül a délire forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb lehet.

A csúcshőmérséklet szombaton 26 és 31 fok között valószínű.