Munkaszüneti nap van a rendőrségen, szünetel az ügyfélfogadás
2026. április 24. péntek 08:27
A rendőrség állománya számára április 24-e, Szent György napja munkaszüneti nap - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy a rendőrség napján a vármegyei - fővárosi - rendőr-főkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken az ügyfélfogadás szünetel.
A készenléti és közterületi szolgálatellátás ugyanakkor folyamatos, és a bejelentések felvétele is biztosított - tették hozzá.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Már négy éve üres a kirakat: a...
- Munkaszüneti nap van a rendőrségen,...
- Korszerű szálláshelyekkel nyitják a...
- A robogók és a rollerek többségére...
- Újabb pécsi, legendás helytől...
- A Pécsett legendássá vált...
- Napsütéses, kellemes napunk lesz...
- Megérkeztek az első...
- Az egyik szavazókörbe mindössze hat...
- Szaharai por érkezik, saras eső hullhat