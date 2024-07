Mohács is téma Tusványoson, a Nemzeti Emlékezet Sátorban

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) a Batthyány Magyar Alapítvánnyal és a Fiatalok Batthyány Körével az idén debütáló Nemzeti Emlékezet Sátorban várja az érdeklődőket a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban Tusványoson.

A három szervezet célja a magyar kultúra és emlékezet határokon átívelő örökségének bemutatása és megismertetése a fiatalokkal is - közölte az intézmény hétfőn az MTI-vel.



A Nemzeti Emlékezet Sátorban egész héten elérhető történelmi kvízekkel, memóriajátékokkal, kirakókkal, történelmi dokumentumfilmekkel és vitatémákkal várják a nemzet kulturális örökségére kíváncsi fesztiválozókat július 23. és 28. között.



A NÖRI két kerekasztal-beszélgetésen mutatja be legfontosabb idei projektjeit az 1568 elnevezésű sátorban. Csütörtökön Nekünk Mohács kell! - Méltó felkészülés az 500. évfordulóra címmel Bertók Gábor régész, a pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatója, C. Tóth Norbert történész és Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója mutatta be a mohácsi csata 500. évfordulójára történő felkészülés legfontosabb feladatait annak érdekében, hogy átfogó képet adjanak a Mohács 500 program terveiről, jelenlegi állásáról, kutatási területeiről és nemzetpolitikai céljairól.



Pénteken Honvédő hőseink emlékezete a Kárpát-medencében címmel Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, Orosz Örs, a felvidéki Sine Metu egyesület elnöke, Oltean Péter, Gyimesbükk polgármestere, Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, Kedves Gyula hadtörténész és Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idei 175 éves évfordulójának alkalmával arról beszélgetnek majd, hogy mennyire fontos honvédő hőseink emlékezete a magyarság nemzettudatának megőrzésében és erősítésében határainkon innen és túl.