Megszűnnek az esők, de hűvös marad az idő szombaton is
2025. szeptember 26. péntek 19:30
Szombaton már csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti vidékeken néhol ennél több fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 22 fok között valószínű.
MTI
