Megszűnnek az esők, de hűvös marad az idő szombaton is

Szombaton már csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti vidékeken néhol ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 22 fok között valószínű.