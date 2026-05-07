Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, átszervezik a csatornát
2026. május 07. csütörtök 08:59
Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora - erősítette meg a csatorna elnök-vezérigazgatója a 444-nek. Vaszily Miklós a portálon csütörtökön megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről is beszélt.
Vaszily Miklós úgy fogalmazott: jelenleg is zajlik az "infotainment" műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célként jelölte meg, hogy az újonnan induló brandekkel, a tanulságok levonását követően, a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson.
A 444.hu információi szerint a Napló magazinműsort is érinti az újjászervezést.
A cikkben hozzátették:
Vaszily Miklós a hét elején rendezett Media Hungary konferencián már jelezte, hogy teljesen átszervezik a csatorna struktúráját és működését, és konszolidációra is szükség lesz.
Az 1997-ben elindított hírműsor megszűnésére reagálva Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán a magyar média valaha volt leghitványabb műsorának és az orbáni propaganda zászlóshajójának nevezte a Tényeket.
MTI
