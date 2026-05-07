Durván felpörgött márciusban az üzletek forgalma

Márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól (és húsvéthatástól ) megtisztítva 8,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit - jelentette cstörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A februárinál 1,9 százalékkal nagyobb volt a szezonális és naptárhatással kiigazított forgalom.

Az első negyedévben a forgalom volumene - szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint - 5,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakáét