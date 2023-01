Megduplázzák a munkába járás kedvezményes költségtérítését

A gazdaságfejlesztési miniszter javaslatára a duplájára emeli a kormány a munkába járás kedvezményes költségtérítését - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szombaton az MTI-vel.



Czomba Sándor szerint az orosz-ukrán háború és a "magyarok által elutasított szankciók" okozta inflációs és gazdasági helyzetben a kormány minden lehetséges eszközt megragad, hogy a nehéz időkben is javítsa a lakosság és a vállalkozások helyzetét - írták.



Az átlagfogyasztás mértékéig megvédik a rezsicsökkentést, bevezetik a kamatstopot, az élelmiszerárstopot, ráadásul egyedülálló módon, 13 hónapig sikeresen fenntartották a benzinárstopot is, a vállalkozások számára pedig 700 milliárd forintos kerettel indítják el a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot - sorolta az államtitkár a közlemény szerint.



Annak érdekében azonban, hogy Magyarország 2023-ban elkerülhesse a recessziót, fokozottan kell támogatni a munkaerő mobilitását is - jegyezte meg az államtitkár, hozzátéve, hogy Nagy Márton, a gazdaságfejlesztési miniszter javaslatára a kormány ezért döntött arról, hogy kilométerenként a jelenlegi 15 forintról 30 forintra, azaz kétszeresére emeli a gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének adómentes maximumát.



Munkába járásnak - többek között - a munkavállaló lakóhelye szerinti településének közigazgatási határán kívül eső munkahelyére való, napi rendszerességű utazás minősül - jelezte.



A kormány döntéséből az is következik, hogy a minimális költségtérítés szintje is a duplájára emelkedik, a jelenlegi 9 forintról 18 forintra kilométerenként - áll a közleményben.



Az intézkedés összességében több százezer dolgozó munkába járását könnyítheti meg, hozzájárulva a teljes foglalkoztatottság megvédéséhez - hangsúlyozta Czomba Sándor.