Még közlekednek a balatoni hajók és kompok
2025. október 23. csütörtök 10:25
A hosszú hétvégén, október 23-26 között, valamint november első hétvégéjén még járnak a balatoni menetrendi hajók a két fő útvonalon: Fonyód-Badacsony, valamint Siófok-Balatonfüred-Tihany között a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) oldalának tájékoztatása szerint.
A hajózási társaság sétahajó járatai az őszi szünet minden napján indulnak Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről 11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 órakor, valamint szombaton és vasárnap Badacsonyból 15 órakor.
A balatoni komp Szántód felől 7-19 óra között, Tihanyrév felől 7.15 és 19.15 között fél óránként jár. A menetidő 8 perc.
A 6-11 éves gyerekek Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal díjmentesen utazhatnak a balatoni menetrendi hajókon.
A hajómenetrendről a www.bahart.hu oldalon lehet tájékozódni.
MTI
