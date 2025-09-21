Még hétfőn is kapunk ajándékba egy nyárias napot

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk hétfőn, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk.

A déli, délkeleti szelet napközben sokfelé kísérik élénk, néhol erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken ennél alacsonyabb, míg a kissé szelesebb tájakon ennél magasabb értékek is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27 és 32 fok között alakul.