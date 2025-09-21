Még hétfőn is kapunk ajándékba egy nyárias napot
2025. szeptember 21. vasárnap 19:30
Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk hétfőn, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk.
A déli, délkeleti szelet napközben sokfelé kísérik élénk, néhol erős lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken ennél alacsonyabb, míg a kissé szelesebb tájakon ennél magasabb értékek is előfordulhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27 és 32 fok között alakul.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Krízisközpontot nyitott Pécsett a...
- Lángokban álló baranyai családi...
- Nézze meg, hol bukkannak fel biztosan...
- A reménytelenség pécsi utcája: a...
- A háromgyermekes édesanyáknak nem...
- Még hétfőn is kapunk ajándékba egy...
- Szalagkorlátnak csapódott egy autós...
- Kállai Gergely színművész az idei...
- Legendák koncerteznek a Dóm téren:...
- Nem sikerült megnyitni a Keletit, még...