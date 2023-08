Magyarok Kenyere: idén is összeöntötték a búzaszemeket

Kultúrát csak összetartozó emberek hozhatnak létre - hangoztatta a pénzügyminiszter szombaton Tiszafüreden, a "Magyarok kenyere - 15 millió búzaszem" program Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei búzagyűjtő és összeöntő napján, hozzátéve, hogy ma százszor annyi kenyeret süthetnek az összegyűjtött lisztből, mint tizenhárom évvel ezelőtt, a program indulásakor.



Varga Mihály, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ) által rendezett eseményen arról beszélt, hogy a Magyarok kenyere program egy bő évtizede egyfajta új nemzeti ünneppé nőtte ki magát: az önzetlen segítőkészség, a nemzeti összetartozás alulról szerveződő ünnepévé vált. A magyarságban töretlenül jelen van az összetartozás elemi érzése, amely ebben a programban is felszínre törhetett - mondta.



Tizenhárom évvel ezelőtt a pécsi Korinek László kezdeményezésére indult el a program és az első évben gyűjtött búza mennyisége egy bő évtized alatt a százszorosára nőtt. Ma százszor annyi kenyeret süthetnek az összegyűjtött lisztből, mint kezdetben - számolt be.



Kultúrát csak összetartozó emberek hozhatnak létre - hangoztatta. A miniszter felidézte, hogy 13 évvel ezelőtt Pécs viselte az Európa kulturális fővárosa címet és ennél jobb nem is történhetett, minthogy a kulturális évadból "szárba szökkent" ez az összetartozást évről évre megerősítő civil kezdeményezés.



Augusztus 20-ra, Szent István napjára, az államalapítás ünnepére készül majd el a Magyarok kenyere program keretében az ország kenyere - mondta. Ehhez a 300 kilogrammos kenyérhez az anyaországi búza mellett a határon túlról, a diaszpórából is érkezik búza, kovász, só és forrásvíz.



A Magyarok kenyere program ezért ma már tekinthető felkészülésnek az augusztus 20-át megelőző ünnepi, ugyanakkor cselekvő és a rászorulóknak aktívan segítő programsorozatnak - jelentette ki a politikus.



Varga Mihály elmondta: az országszerte minden évben százával megtartott búzagyűjtó napok és összeöntések valósággal újrateremtették augusztus 20-a össznemzeti bázisát. "Ez fejeződik ki a 15 millió magyar búzaszem szimbolikus megfogalmazásában is" - tette hozzá.



A pénzügyminiszter szólt arról, hogy a tavalyi aszály után idén már lényegesen jobbak a terméshozamok. A hazai búzatermés minőségben és mennyiségben is ki tudja elégíteni a hazai igényeket. A magyar mezőgazdaság idén pozitívan tud hozzájárulni a magyar gazdaság teljesítményéhez.



Varga Mihály kitért arra, hogy a szomszédunkban zajló háború és a brüsszeli lépések a magyar agráriumra is káros hatással vannak. Felidézte, hogy néhány hónapja nemzetközi megállapodás született annak érdekében, hogy az ukrán gabona háborús helyzetben is eljusson a célpiacát jelentő afrikai országokba. Mint mondta: nem ez történt, a szállítmányok a közép-kelet-európai országokban rekedtek, felborítva a piacainkat, károkat okozva a helyi gazdáknak.



Kiemelte: ha nem akadályoznák meg, hogy az ellenőrizetlen minőségű ukrán gabona elárassza a magyar agrárpiacot, akkor a dömpingárak tönkretennék a magyar gazdákat és akár már jövőre magyar búza nélkül maradnánk. Bár Magyarország, történetének legnagyobb humanitárius akciójával segíti a háború sújtotta Ukrajnát, "nekünk a magyar az érdek az első" - hangsúlyozta. "Nem hagyjuk magunkat tönkretenni, megvédjük a magyar gazdákat az ellenőrizetlen minőségű ukrán gabonával szemben" - hangsúlyozta Varga Mihály.



Hozzátette: minden magyar ember érdeke, hogy a magyar gazdák kiszámítható, fenntartható körülmények között termelhessenek. A kormány minden eszközt megragad azért, hogy ezt biztosítsa a számukra - mondta Varga Mihály.



Hubai Imre Csaba, a NAK Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei elnöke elmondta: a vármegyében 208 tonna búza gyűlt össze, ebből mintegy 128 tonna liszt lesz.



Berkó Attila, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főispán elmondta: a Magyarok kenyere program a kezdetektől sikeres volt és évről-évre egyre sikeresebb. Szólt arról is, hogy a gazdatársadalom Magyarország kormányától komoly segítséget kapott a tavalyi aszály, a háború idején.



Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere (Fidesz-KDNP) beszédében kiemelte, hogy a városban ápolják, őrzik a hagyományokat és átadják azt a következő generáció számára.



Horváth Vivien ügyvezető: a Magyarok kenyere program projektvezetője elmondta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében különösen erős az összefogás: ha "csak" idén is 1000 tonna gabona gyűlik össze, annak 20 százalékát ez a vármegye teljesítette.



A beszédek után búzaösszeöntés következett. A nap további részében többek között búzaadományozó szertartás, valamint az új kenyér megszentelése, megáldása, megszegése szerepelt a kulturális és családi programok mellett.



Az eseményen jelen volt többek mellett F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a rendezvény fővédnöke és Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke.