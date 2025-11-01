Ködös éj után napsütésre is számíthatunk vasárnap
2025. november 01. szombat 19:30
Vasárnap a reggeli köd után nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, eső azonban csak estefelé fordulhat elő.
A délnyugati szél élénkké válhat, de emellett a nap nagy részében még kitart a fátyolfelhős, napos időszak.
A késő délutáni, esti órákban azonban nyugat felől hidegfront közelíti meg a térséget.
A front érkezésével az éjszaka során már erősödő északnyugati szélre, valamint szórványosan előforduló esőre, záporokra lehet számítani.
A hőmérséklet még vasárnap is 15-21 fok körül alakulhat, de a fronttal érkező szél hatására estére gyorsan hűlni kezd a levegő.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ködös éj után napsütésre is...
- Ez aztán hatalmas: kapitális méretű...
- Vers mindenkinek - Ady Endre:...
- Az István-aknai III-as üzem szomorú...
- Sok rendőr van az utakon a temetők...
- Nem igaz, hogy szándékosan apasztanák...
- Elveszett Pécsett egy házilag tartott...
- Koponyát találtak Pécs határában egy...
- Halottak napja - A tűzesetek...
- Erősödött a temetőkultusz az elmúlt...