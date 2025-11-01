Ködös éj után napsütésre is számíthatunk vasárnap

Vasárnap a reggeli köd után nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, eső azonban csak estefelé fordulhat elő.

A délnyugati szél élénkké válhat, de emellett a nap nagy részében még kitart a fátyolfelhős, napos időszak.

A késő délutáni, esti órákban azonban nyugat felől hidegfront közelíti meg a térséget.

A front érkezésével az éjszaka során már erősödő északnyugati szélre, valamint szórványosan előforduló esőre, záporokra lehet számítani.

A hőmérséklet még vasárnap is 15-21 fok körül alakulhat, de a fronttal érkező szél hatására estére gyorsan hűlni kezd a levegő.