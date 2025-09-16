Ködös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk szerdán
2025. szeptember 16. kedd 19:30
Éjszaka a frontális felhőtakaró elhagyja térségünket, északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az ég.
A nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti tájakon hajnalra köd is képződhet.
Szerdán gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, csökken a csapadékhajlam, napközben legfeljebb északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti, északi tájakon néhány fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 20 fok körül alakul.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ködös éj után egy kis napsütésre is...
- Már több mint egymillióan megkapták...
- Majd' 140 milliót fizetett a MÁV az...
- Megadták a kilövési engedélyt, a...
- A zebrán gázolt egy pécsi taxis, majd...
- Kijárat a tengerre: hamarosan nyit a...
- Különleges mesekönyv született egy...
- Mintegy 250 programmal várják az...
- Döntött a Kúria, helybenhagyta a Pécs...
- Karambollal indult a nap az 57-es...