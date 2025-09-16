Ködös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk szerdán

Éjszaka a frontális felhőtakaró elhagyja térségünket, északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az ég.

A nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti tájakon hajnalra köd is képződhet.

Szerdán gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, csökken a csapadékhajlam, napközben legfeljebb északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti, északi tájakon néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 20 fok körül alakul.