Kissé hűvösebbre fordul kedden, záporok is jöhetnek
2025. szeptember 15. hétfő 19:30
Az éjszaka második felében északnyugaton, napközben pedig másutt is megnövekszik a felhőzet.
Éjfél után északon már előfordulhat zápor, kedden pedig szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton inkább eső, másutt záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak.
Ma a déli, délnyugati, holnap pedig az északnyugatira forduló szelet kísérik élénk lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden északnyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén 28 fok körül valószínű.
MTI
