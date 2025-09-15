Kissé hűvösebbre fordul kedden, záporok is jöhetnek

Az éjszaka második felében északnyugaton, napközben pedig másutt is megnövekszik a felhőzet.

Éjfél után északon már előfordulhat zápor, kedden pedig szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton inkább eső, másutt záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak.

Ma a déli, délnyugati, holnap pedig az északnyugatira forduló szelet kísérik élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden északnyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén 28 fok körül valószínű.