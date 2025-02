Jó hírek érkeztek Vándorról, megpihent, s barátra is lelt a Mohácson és Pécsett is megfordult kutyus

Továbbra is rengetegen kísérik aggódó figyelemmel a Vándor névre keresztelt kutya sorsát. Az állat néhány hónap alatt hatalmas távolságokat járt be, Siófokról indulva Mohácson és Pécsett is megfordult, aztán visszatért Somogyba, majd Tolna vármegyébe indult. A legfrissebb hírek szerint ott végre megpihent, több napot töltött el már egy helyen, megbarátkozott egy másik kutyussal, s élelmet is elfogad a segítőktől.

Amint arról beszámoltunk , már több száz kilométert tett meg az a kutya, aki néhány hónap leforgása alatt bebarangolta a Dél-Dunántúlt. Tavaly ősszel még Siófokon látták, majd baranyai falvakban bukkant fel, Mohácson két hetet töltött, azután Pécsett tűnt fel.

Ott sem maradt sokáig, két hete már Kaposváron volt, ahonnan Kaposfüred irányába indult, később viszont már Kaposújlakon látták.

Ezt követően Taszáron majd Tolna vármegyében bukkant fel.

Rengetegen aggódnak érte, sokan próbálták meg befogni, örökbefogadó gazdi is lenne, azonban a kutyus senkit nem enged a közelébe. A Facebookon is létrejött egy csoport , amelynek tagjai igyekeznek segíteni neki.

A kutyával foglalkozó bejegyzések tanúsága szerint eredeti gazdájáról, valamint egykor volt lakóhelyéről senkinek sincs hiteles információja.

A kutyán sokan próbáltak segíteni, élelmet ugyan elfogadott, de nem tudták befogni.



Most azonban biztató hírek érkeztek róla. A tolnai településen (amelynek nevét azért nem írjuk le, mert a jóakaratú, de nem hozzáértő segítők meghiúsíthatják a befogására tett erőfeszítéseket) már több napot töltött el, s egy másik kutyával is összebarátkozott.

A helyzetét kiválóan foglalja össze az említett csoport legfrissebb bejegyzése:

"Vándor jól van és biztonságban, mindenkit szeretnénk megnyugtatni! Tudjuk, hogy sokan aggódtok érte és hogy mi lehet vele. Nagyon jól érzi magát annál a háznál, amit kipécézett magának már őrzi is a területet, magáénak érzi, és van társa is, nincs egyedül, sőt már macskák is járnak oda az etetésre.

Mindenkivel nagyon barátságos, játékos, semmi agresszivitás nincs benne, teljesen jámbor! Egyetlen baja az emberrel való bizalmatlansága, távolságtartása, de dolgozunk rajta, hogy ez is alább hagyjon és nagyon jó eredményeket sikerült már elérni nála az utóbbi napokban. Felállítottunk egy stratégiát, ami mentén haladunk és jó eséllyel sikerülni fog az akció hamarosan!

Ennél jobb lehetőség az eddigi 4 hónap alatt nem volt, úgyhogy ez reménykeltő! Kérünk mindenkit, legyen türelemmel, hisz mindenhez idő kell, higgyétek el teljes szívünkkel, energiáinkkal rajta vagyunk! Van szalmás fekhelyük már a ház hátsó részében, birtokba is vették, és finom eledelt is kapnak. Szocializálása folyamatban. Ahogy írtam,megvan a terv és szurkoljatok, hogy most sikerüljön!