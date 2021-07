Informatikai hiba miatt sokat kell várni a határátkelőhelyeken

Informatikai hiba miatt megnőtt a várakozási idő Magyarország valamennyi határátkelőhelyén - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a police.hu oldalon kedden délután.

Azt írták, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is megnőtt a várakozási idő.

A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, az utazóközönség türelmét kérik a fennakadás megszüntetéséig - tették hozzá.



A rendőrség tájékoztatása szerint a határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről a folyamatosan frissülő http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) elnevezésű mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók.



A rendőrség kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze úti okmányainak meglétét, a gépkocsi műszaki állapotát; az utazók vegyenek magukhoz elegendő mennyiségű folyadékot, és ne felejtsék otthon gyógyszereiket. Ha rendőri segítségre van szükségük, hívják a 112-es segélyhívót.



Tiszabecsnél és Tiszaszigetnél három órát kell várniuk a személyforgalomban utazóknak a ki- és belépés során, Záhonynál a személy- és teherforgalomban, valamint az autóbuszos forgalomban is három-négy óra a várakozás. Ártándnál és Csanádpalotánál a Romániából érkező személy- és teherforgalomban két-két órát, Ásotthalomnál, Beregsuránynál és Röszkénél a be- és kilépő személyforgalomban két-két órát kell várni.

Hercegszántónál a személy-, a teher- és az autóbuszos forgalomban a ki- és belépő oldalon is két-két óra a várakozás, a röszkei autópálya-átkelőnél és Tompánál is a ki- és belépő oldalon is két-három óra a várakozás - derül ki a rendőrségi honlap adataiból.