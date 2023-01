Idén is támogatja a kistelepüléseket a kormány

A Magyar falu program által kínált támogatások minden 5000 lélekszám alatti településen éreztetik hatásukat - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán szombaton megjelent videóban.



Gyopáros Alpár kiemelte, a mostani nehéz helyzetben sem hagyják magukra a falvakat, a kormány továbbra is tartja azt a célt, hogy javítsa a falvakban élők életminőségét.



Közölte, a falusi csok több mint 36 ezer vidéki család otthonteremtését segítette.



Arra is kitért, hogy több mint 3000 kilométer felújított alsóbbrendű út készült el a programban, valamint, hogy annak keretében támogatták a falusi kisboltok fejlődését és újranyitását. A kisboltok a napokban újabb pályázatot nyújthatnak be működési támogatások igénylésére.



Gyopáros Alpár hozzátette, 8000 falusi kisvállalkozás számára támogatást tettek elérhetővé európai uniós források bevonásával, annak érdekében, hogy a kistelepülési munkahelyeket megvédjék és újak létrehozását segítsék.



Legfontosabb célkitűzésük a kezdetektől, hogy megállítsák a népességfogyást a magyarországi falvakban - jelentette ki a kormánybiztos, aki egyúttal rámutatott, pozitív visszajelzés a program eredményességére, hogy ezerkétszáz 5000 lélekszám alatti településnél megfordult a tendencia és hosszú évek után gyarapodásnak indult lakosságszámuk.



"A Magyar falu program hitet és reményt adott a falvainknak", van azonban még mit tenni, ezért a munkát folytatjuk - fogalmazott Gyopáros Alpár.



A vidék továbbra is a kormány kiemelt támogatását élvezi majd a nehéz gazdasági helyzet ellenére is - mondta közösségi oldalán a kormánybiztos.