Hideg éj után napsütésre is számíthatunk szombaton

Estétől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőtakaró, és már csak megszűnő jelleggel számíthatunk további kisebb esőre a Dunántúlon és a déli tájakon.

Szombaton a felhős tájakon tovább szakadozik a felhőzet, a napos részeken pedig délutánra gomolyfelhők képződnek, amelyekből csapadék nem valószínű.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, éjszaka a legtöbb helyen szélcsend várható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között valószínű, ennél hidegebb idő nagyobb területen a keleti, északkeleti harmadban lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 16 fok között alakul.