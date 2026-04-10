Hideg éj után napsütésre is számíthatunk szombaton
2026. április 10. péntek 16:10
Estétől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőtakaró, és már csak megszűnő jelleggel számíthatunk további kisebb esőre a Dunántúlon és a déli tájakon.
Szombaton a felhős tájakon tovább szakadozik a felhőzet, a napos részeken pedig délutánra gomolyfelhők képződnek, amelyekből csapadék nem valószínű.
A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, éjszaka a legtöbb helyen szélcsend várható.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között valószínű, ennél hidegebb idő nagyobb területen a keleti, északkeleti harmadban lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 16 fok között alakul.
MTI
