Harminckilenc határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2025. szeptember 15. hétfő 08:40
Harminckilenc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 34, szombaton négy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
A múlt héten az ország területén 81 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - szeptember 1-jétől 7-ig - a feltartóztatottak száma 145 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
