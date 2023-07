Ha a NAV-tól venne amerikai álmot, itt a röpke alkalom

Folytatódik az autókülönlegességek árverése a Nemzeti- Adó és Vámhivatalnál (NAV). Az igazi izomautók közt most az „oldtimer" és a modern évek Ford Mustangjai, valamint egy Pontiac vár új gazdájára.

Az igazi amerikai életérzést tudja kölcsönözni a következő tulajdonosának az a 60-as évek

Mustangja, vagy az 1981-ben készült Pontiac Firebird, amire most lehetőség nyílik licitálni a NAV budapesti árverésén.

Ha valaki inkább a modernebb autók kedvelője, számára is akad választanivaló: a veterán aszfaltbetyárok mellett most egy 2018-as Ford Mustang GT is keresi új tulajdonosát.

Teljesítményben egyiknél sincs hiány, mindegyiket egy 4500-5000 köbcentis

motor hajtja.



Az autócsodákra július 24-től 4 napon át lehet licitálni a NAV árverési felületén. Az esemény előtt - július 17-én - természetesen személyesen is megtekinthetők a tengerentúli gyártmányok.