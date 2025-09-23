Gyűlnek a felhők, szerdán zivatarokra is számíthatunk
2025. szeptember 23. kedd 19:30
Éjjel már mindenütt befelhősödik az ég, de a csapadékgócok az éjszaka közepére átmenetileg megszűnnek, majd hajnaltól a Nyugat-Dunántúlon lehet újra helyenként eső, zápor.
Szerdán felhős vagy erősen felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal.
Napközben még inkább csak a nyugati megyékben lehet gyenge csapadék, késő délutántól, estétől azonban délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amelyből egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet.
Ma az északias, holnap már az északkeleti szél nagy területen megélénkül, ma Sopron környékén, szerdán pedig főként Borsodban azonban erős, sőt ott holnap helyenként viharos széllökések is várhatóak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 21 és 27 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 16, 20 fok lesz.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Gyűlnek a felhők, szerdán zivatarokra...
- Iskolába indult, aztán nyoma veszett...
- Összeütközött két autó a Mecsekben,...
- Fának hajtott, súlyosan megsérült egy...
- Bánki Erik: tarthatatlan, felháborító...
- Konkoly Zsófia bronzérem után ezüstöt...
- Jogerősen is elítélték a volt pécsi...
- Keddtől ismét jön a pótlóbuszozás a...
- Krízisközpontot nyitott Pécsett a...
- Pedofilgyanú a bólyi plébánián,...