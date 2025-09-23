Gyűlnek a felhők, szerdán zivatarokra is számíthatunk

Éjjel már mindenütt befelhősödik az ég, de a csapadékgócok az éjszaka közepére átmenetileg megszűnnek, majd hajnaltól a Nyugat-Dunántúlon lehet újra helyenként eső, zápor.

Szerdán felhős vagy erősen felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal.

Napközben még inkább csak a nyugati megyékben lehet gyenge csapadék, késő délutántól, estétől azonban délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amelyből egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet.

Ma az északias, holnap már az északkeleti szél nagy területen megélénkül, ma Sopron környékén, szerdán pedig főként Borsodban azonban erős, sőt ott holnap helyenként viharos széllökések is várhatóak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 21 és 27 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 16, 20 fok lesz.