Gulyás Gergely: Brüsszel 800 milliárd forinttal tartozik a magyar tanároknak

A kormány a héten számlákat küldött Brüsszelnek olyan megvalósult fejlesztésekről, amelyeket a magyar költségvetés már előfinanszírozott - tájékoztatott a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint ha Brüsszel fizet, hamarosan sor kerülhet a tanárok újabb béremelésére is.

Szerdán Brüsszelből a sok rossz hír mellett egy jó hír is érkezett, hiszen azt követően, hogy az Európai Tanács teljesen elfogadhatatlan formában döntött az elosztási mechanizmustól, amely migránsgettókat eredményezne, a V4-ek, Németország és Hollandia elérte, hogy ne gyorsított eljárásban tárgyaljon az Európai Parlament és a Tanács a kötelező migránskvótáról - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Hozzátette, ezek a javaslatok nem tartalmaznak garanciát a hatékony határvédelemre, és még jobban növelik az Európára nehezedő migrációs nyomást, úgy hogy az idén egyébként ismét rekordokat dönt.

Magyarország idén eddig több mint 650 milliárd forintot költött határvédelemre. Ezzel kapcsolatos megtérítési igényét jelezte az Európai Uniónak, de eddig mindössze kevesebb mint 1 százalékát kapta vissza ennek az összegnek - közölte Gulyás Gergely, aki szerint az európai határok hatékony védelméhez szükség van az EU anyagi hozzájárulására.

Miután a kormány teljesítette az igazságszolgáltatási mérföldkövet, az uniós költségvetésből a kifizetéseknek most már nem lehet akadálya - jelentette ki Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormány megküldte a számlákat az Európai Bizottság részére, és mintegy 202 millió eurót várnak rövidtávon Brüsszeltől.

Hozzátette: a Bizottságnak 90 napja van arra, hogy a feljogosító feltétel teljesítését visszaigazolja, és 60 napja a költségnyilatkozat feldolgozására, valamint az összeg átutalására.

Ahogy megérkeznek az erre szánt források Brüsszelből, sor kerülhet a tanári béremelésre. A most benyújtott számlák mellett további 325 milliárd forint illeti meg Magyarországot a határvédelmi költségek miatt - emelte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely a magyar gazdaság helyzetével kapcsolatban elmondta, az infláció már októberben egy számjegyű lehet - mondta a miniszter.

Hozzátette, a legfontosabb, hogy az embereket megvédje a kormány az infláció hatásaitól. Ezt szolgálja a kötelező akciózás és az online árfigyelő rendszer, illetve az, hogy a SZÉP-kártyát hidegételek vásárlására is fel lehet használni. A miniszter azt is elmondta, hogy eddig 3,1 milliárd forint bírságot szabtak ki a hatóságok, tehát az látszik, hogy vannak, akik az infláción nyerészkedni akarnak.

Gulyás Gergely a tegnapi kormányülésről is beszélt, amelyen a kormány ismét áttekintette a háborúval kapcsolatos kérdéseket.

A miniszter elmondta, hogy a legszerényebb becslések szerint is eddig több mint 310 ezren vesztették életüket a háború során. Közel 10 ezer fő a civil áldozat. Az oroszoknak lényegesen nagyobb a tartaléka, és lényegesen több a vesztesége is, az ukrán ellentámadás eddig nagyobb eredményt nem hozott. Nagyjából 200 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza, de az oroszok is ennyit foglaltak el eközben a Donbaszan.

A kormány továbbra is a béke mellett van, az azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat sürget - erősítette meg ismét a kormány álláspontját Gulyás Gergely.