Folytatódik a kánikula az előttünk álló napokban is, esőre főleg vasárnap számíthatunk

A jövő héten folytatódik a kánikula 29 és 36 Celsius-fok közötti maximumokkal, majd a hét végén nő a zápor, zivatar esélye, vasárnap már többfelé kell csapadékra számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn túlnyomóan derült, napos idő várható, csak kevés gomolyfelhő képződhet, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak a Tiszántúlon lehet időnként élénk széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 35 fok között valószínű.

Kedden sok napsütés várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csapadék nem valószínű, de egy-egy futó zápor kialakulhat. A légmozgás jobbára mérsékelt marad. Hajnalra általában 18 és 22 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre érzékeny helyeken pár fokkal hűvösebb, a vízpartokon, a nagyobb városokban pedig kissé enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul.

Szerdán a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, nagyobb eséllyel az északi megyékben lehet zápor, zivatar. A szél csak zivatarok idején erősödhet meg. Hajnalra általában 18 és 22 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.



Csütörtökön a napos időt gomoly- és fátyolfelhők zavarhatják meg, és helyenként zápor, zivatar előfordulhat. A szél csak zivatar idején erősödhet meg. A hajnali 15-23 fokról délutánra 28 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.



Pénteken a napos időt fátyolfelhők és helyenként intenzívebbé váló gomolyfelhő-képződés zavarhatja, és szórványos jelleggel zápor, zivatar előfordulhat. A délies irányú szél helyenként megélénkülhet, zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 17-24, délután 28-36 fok várható.



Szombaton az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütés valószínű és szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. A nagyrészt még délies irányú szél megélénkülhet, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 17-22 fokról délutánra 28-36 fokra melegszik fel a levegő.



Vasárnap közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Az előző napokhoz képest nagyobb a csapadék valószínűsége, így - nagyobb eséllyel a nap második felében - többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul, megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A minimumhőmérséklet 17 és 23, a maximum 26 és 35 fok között valószínű.