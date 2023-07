Erkölcsileg és anyagilag is támogatják a polgárőröket

A kormány erkölcsileg és anyagilag is megbecsüli a polgárőröket - közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán, jelezve, a kormány hamarosan együttműködési megállapodást ír alá az Országos Polgárőr Szövetséggel.



Nyitrai Zsolt az országos polgárőrnap alkalmából jelezte, a lakiteleki országos találkozón a munkájukat önkéntesen végző több mint 65 ezer polgárőrt köszöntötték, akik szabadidejükben a közbiztonság fenntartásán és országunk határvédelmén is dolgoznak.



"Magyarország kormánya erkölcsileg és anyagilag is megbecsüli a polgárőröket. Ők számíthatnak Magyarország kormányára. Köszönjük önkéntes és áldozatos munkájukat" - mondta.



Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a felvételen arról beszélt, a társadalmi és gazdasági nehézségek ellenére a polgárőrség 2022-ben történelmének legsikeresebb évét zárta. Mindez köszönhető Magyarország kormányának, a kormány támogatásának - tette hozzá.



"Az elmúlt évben tízmillió szolgálati órát teljesítettünk. Ebből különösen kiemelkedő a határvédelmi szolgálat, ami hozzájárult az államhatár biztonságához" - mondta.



Petrovszky Dóra polgárőr a videóban elmondta, "büszke vagyok rá, hogy ifjú polgárőrként a barátaimmal közösen tehetünk szabadidőnkben egy jó ügy érdekében, a közbiztonságért". Arra biztatta a fiatalokat, hogy ők is csatlakozzanak a polgárőrséghez.



A bejegyzésben rámutattak arra, hogy a polgárőrök segítenek megőrizni a települések közbiztonságát, közreműködnek az árvízi védekezésben, a Covid-járvány idején segítettek a nyugdíjasoknak a bevásárlásban, a gyógyszerkiváltásban, és ott vannak a határoknál is, hogy erősítsék azok védelmét.



Jelezték: a partnerség jegyében hamarosan együttműködési megállapodást ír alá a kormány és az Országos Polgárőr Szövetség.