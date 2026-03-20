Érkeznek a felhők, az esernyőkre is szükség lehet szombaton
2026. március 20. péntek 14:20
Szombaton túlnyomóan felhős idő várható, de rövidebb időszakokra kisüthet a nap.
A Dunántúlon is előfordulhat néhol kisebb eső, zápor.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is előfordulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között valószínű.
MTI
Facebook box
Megosztás
