Érkeznek a felhők, az esernyőkre is szükség lehet szombaton

Szombaton túlnyomóan felhős idő várható, de rövidebb időszakokra kisüthet a nap.

A Dunántúlon is előfordulhat néhol kisebb eső, zápor.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között valószínű.