Elkezdődött a csillagászati tél, túl vagyunk a napfordulón
2025. december 22. hétfő 07:30
Vasárnap kezdődött a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor volt - írta a HungaroMet Zrt. a honlapján.
Hozzátették: a téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben "hajlik el" a Nap sugaraitól.
Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát, következésképpen a leghosszabb éjszakát adja - ismertették.
Megjegyezték: a téli napforduló az északi féltekén december 21-én van, esetenként 22-én, míg a déli féltekén június 21-én, esetenként 22-én vagy 20-án.
A téli napforduló az északi féltekén a csillagászati tél kezdetét jelenti, a legtöbb kultúrában több ősi népi szokás kapcsolódik hozzá, és ünnepségek kísérik - jegyezték meg.
MTI
