Éjjel még eshet, csütörtökön csökken a csapadékhajlam
2025. szeptember 24. szerda 19:30
Éjszaka főként a Dunántúlon várható eső, záporeső.
Csütörtökön már egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén valószínű szórványosan csapadék.
Az északkeleti, keleti szél nagy területen lesz élénk, csütörtök délelőttig északkeleten helyenként erős is.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű.
MTI
