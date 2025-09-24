Éjjel még eshet, csütörtökön csökken a csapadékhajlam

Éjszaka főként a Dunántúlon várható eső, záporeső.

Csütörtökön már egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén valószínű szórványosan csapadék.

Az északkeleti, keleti szél nagy területen lesz élénk, csütörtök délelőttig északkeleten helyenként erős is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű.