Éjjel ismét megdőlt az őszi szezonrekord

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon és a Nógrád vármegyei Zabarban is mínusz 3,1 Celsius-fok volt csütörtök hajnalban, ez újabb szezonrekord - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Lénárddarócon kedden mínusz 1,8 fokos rekordot mértek.

Az Északi-középhegység több állomásán is előfordult gyenge fagy, az országban sok helyen csökkent 5 fok alá a hőmérséklet - írták.