Éjjel ismét megdőlt az őszi szezonrekord
2025. október 02. csütörtök 08:47
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon és a Nógrád vármegyei Zabarban is mínusz 3,1 Celsius-fok volt csütörtök hajnalban, ez újabb szezonrekord - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.
Lénárddarócon kedden mínusz 1,8 fokos rekordot mértek.
Az Északi-középhegység több állomásán is előfordult gyenge fagy, az országban sok helyen csökkent 5 fok alá a hőmérséklet - írták.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Figyelem, változik a pécsi buszok...
- Éjjel ismét megdőlt az őszi szezonrekord
- Tetten értek Komlón két drogdílert a...
- Durván drágul a parkolás Pécsett, a...
- Pécsi arcok (9.): Gergely Róbert
- Dohányzás miatt csaptak fel a lángok...
- Egyre hűvösebbre fordul, a szél is...
- Nem igaz, hogy változik a...
- Karambol Pécsett: parkoló autók is...
- Pécs egyik legmenőbb helyének...