Egyre hűvösebbre fordul, a szél is feltámad csütörtökön

Csütörtökön a napsütés mellett összességében sok gomolyfelhő képződik, néhol rövid zápor kialakulhat belőlük.

Ezzel párhuzamosan a déli óráktól délkelet, kelet felől összefüggő fátyolfelhőzet húzódik az Alföld fölé, amely estétől vastagodni kezd.

Ma többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon, illetve Borsodban helyenként erős lökések kísérik az északias irányú szelet, amely éjszaka veszít erejéből.

Reggeltől azonban ismét erőre kap a légáramlás, és holnap napközben már nagy területen megerősödik az északi, északkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré, alá is hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 10 és 15 fok között várható.